Россиянин устроил фотосессию в Киеве и задушил землячку

Киевская городская прокуратура: Фотосессия в Киеве завершилась убийством

В Киеве фотограф из России задушил во время фотосессии землячку. О завершившейся убийством встрече сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в своем Telegram-канале.

Сообщается, что подозреваемый и жертва были знакомы. Они арендовали фотостудию в Святошинском районе города Киев и остались там на ночь, употребляли наркотические и алкогольные вещества.

«Утром мертвую модель и ее сожителя рядом обнаружила владелица помещения», — сообщается в публикации.

Мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы по статье «умышленное убийство». Прокуратура также сообщила, что в России молодые люди находятся в розыске.

Ранее сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) начали душить мужчину во время мобилизации. Момент задержания попал на видео.