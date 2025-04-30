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15:32, 30 апреля 2025Экономика

Страна Евросоюза заявила о рекордных поставках российского газа

Сийярто: Венгрия получила рекордные 2,5 миллиарда кубометров российского газа
Кирилл Луцюк

Фото: Lehtikuva / Reuters

В 2025 году Венгрия получила по трубопроводу «Турецкий поток» 2,5 миллиарда кубометров российского газа. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей этой страны Европейского союза Петер Сийярто. Его процитировало ТАСС.

По его словам, достигнутый результат превысил рекордные показатели первых четырех месяцев прошлого года. Ежедневно по названному газопроводу поступает более 20 миллионов кубов газа. Как подчеркнул Сийярто, «Турецкий поток» играет ключевую роль в обеспечении Венгрии энергоносителями. А с начала этого года значение маршрута выросло еще сильнее.

Ранее Сийярто рассказал, что газопровод между Словакией и Венгрией заработал на полную мощность в связи с прекращением транзита российского газа через украинские территории. Пропускная способность данной магистрали увеличена на 900 миллионов кубометров в год.

А в феврале Будапешт решил проблему оплаты поставок российского газа в условиях санкций США против «Газпромбанка».

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