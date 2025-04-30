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22:56, 30 апреля 2025Россия

Кадыров сообщил о ликвидации пусковых установок украинских БПЛА

Кадыров: Спецназ уничтожил пусковые установки украинских БПЛА возле Турьи
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Спецназ «Ахмат» обнаружил и уничтожил пусковые установки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) возле населенного пункта Турья Сумской области. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«В ходе разведки местности наши операторы БПЛА выявили расположение пусковых установок беспилотников противника, оборудованных антенными системами. В лучших традициях спецназа "Ахмат" обнаруженные объекты были методично уничтожены», — написал Кадыров.

Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали элитную группу спецназа ВСУ в Сумской области. Данное подразделение украинского спецназа было сформировано в апреле 2024 года. Его основной задачей является проведение специальных операций в тылу противника с целью разведки, диверсий и саботажа.

До того военные из российской группировки войск «Север» призвали украинцев умолять родственников из ВСУ об одной вещи — сдаваться в плен.

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