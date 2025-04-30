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13:51, 30 апреля 2025Экономика

«АвтоВАЗ» объяснил приостановку работы в мае

«АвтоВАЗ» объяснил приостановку работы с 5 по 7 мая модернизацией производства
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» объявил о намерении модернизировать производство в первую декаду мая, для чего с 1 по 11 число будут остановлены все производственные линии.

Их запуск намечен на 12 мая. Плановые работы пройдут во время государственных выходных (с по 4 мая и с 7 по 11 мая), а также во время общего корпоративного отпуска в период с 5 по 7 мая.

В начале апреля СМИ сообщали, что предприятие в мае остановит выпуск автомобилей из-за затоваривания складов и слабого спроса на свою продукцию, а кроме того, по этой же причине отменяются дополнительные смены для работников и идут разговоры о сокращении премий. В компании опровергали указанные причины.

В сообщении говорится, что за 11 дней в сварочном производстве модели Granta начнется автоматизация загрузки боковин на сварочные линии, на участках сборки Iskra модернизируют автоматическую линию заправки технологическими жидкостями и моторизируют рельсовую систему манипулятора для монтажа панели приборов.

Также запланированы работы для подготовки производства кроссовера на платформе Vesta, запуск которого в планах намечен на 2026 год, замена остекления и напольных покрытий в производственных помещениях, обновление систем вентиляции и кондиционирования.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал о падении продаж автомобилей Lada. Он выразил надежду на то, что к концу апреля удастся дотянуть до 30 тысяч машин, но и это будет в полтора раза хуже, чем годом ранее. При этом в марте на рынке наблюдалась такая же ситуация.

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