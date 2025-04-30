Макрон зашел в бар и удивил посетителей

NYT: Макрон зашел в небольшой французский бар, удивив этим посетителей

Президент Франции Эммануэль Макрон зашел в небольшой бар, чтобы сблизиться с народом, чем очень удивил сидевших там посетителей. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«"Бонжур, Макрон!" стало популярным приветствием и шуткой в небольшом баре на западе Франции с тех пор, как на днях туда без предупреждения заглянул президент и угостил всех кофе, за исключением клиентов, которые заказали бодрящий утренний бокал вина совиньон блан (...). Он болтал больше часа о здравоохранении, рабочих местах, зарплатах и ​​других повседневных заботах встревоженного французского народа», — передает издание.

Авторы материала также отметили, что некоторые завсегдатаи заведения были настолько шокированы происходящим, что поначалу приняли главу государства за его двойника. Они добавили, что таким образом Макрон «хочет сблизиться с народом», поскольку французский лидер часто подвергается критике за свою отчужденность.

20 марта газета The Independent сообщила, что политика премьер-министра Великобритании Кира Стармера по сокращению грантов для сельской местности может привести к рекордному закрытию пабов в стране. Его также обвинили в «войне с деревней» и желании «уничтожить пабы», до сих пор считающиеся одним из важных пунктов социальной коммуникации в стране.