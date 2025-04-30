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15:32, 30 апреля 2025Бывший СССР

МИД Украины назвал условие для проведения мирных переговоров в любом формате

Сибига: Украина готова к любым переговорам после длительного прекращения огня
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Киев готов к любому формату мирных переговоров с Москвой после длительного прекращения огня. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на своей странице в социальной сети X.

По его словам, Украина хочет прекращения огня минимум на 30 дней. Сибига также отметил готовность Киева к перемирию на 60 или 90 дней.

«Когда оружие замолчит, можно будет начать переговоры — в любом формате, который принесет мир», — резюмировал министр.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак высказался против перемирия с Россией. По его словам, призывы к прекращению огня на Украине «играют исключительно в пользу Кремля».

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