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07:59, 30 апреля 2025Мир

Небензя раскритиковал выступление замгенсека ООН Дикарло по Украине

Небензя: Секретариат ООН становится на сторону партии войны по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Представители секретариата ООН становятся на сторону «партии войны» в украинском кризисе. Таким образом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя раскритиковал выступление замгенсека ООН Розмари Дикарло по Украине, сообщает РИА Новости.

«Глубоко разочарованы, что секретариат ООН устами госпожи Дикарло не только активно подпевает этим фейкам [о якобы ударах России по гражданским объектам Украины], но и в своих оценках говорит дословными тезисами давно ушедшей байденовской администрации», — сказал он.

По словам российского постпреда, такой подход подрывает доверие не только к любым умозаключениям секретариата организации по украинскому кризису, но и к утверждениям его руководства о желании играть конструктивную роль в мирном урегулировании.

Ранее официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел отреагировала на заявление о майском перемирии, объявленном Россией в дни 80-летней годовщины Победы. Она отметила, что прекращение огня на Украине должно быть постоянными.

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