Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:38, 30 апреля 2025Силовые структуры

Передавшего данные ВСУ о стратегическом объекте россиянина осудят

В Москве пойдет под суд мужчина, передавший данные ВСУ о стратегическом объекте
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Москве пойдет под суд мужчина, передавший данные ВСУ о стратегическом объекте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре.

Ему предъявлено обвинение по статье 205 («Совершение террористического акта») УК РФ.

По данным следствия, в августе 2023 года сотрудники украинских силовых структур, находясь на территории Украины, создали организованную группу, в которую привлекли гражданина России жителя Московской области Эльдара Марченко и других лиц.

По указанию украинских спецслужб Марченко на личной машине приехал в Курск и с помощью телефона передал им координаты аэродрома. На основании этих данных с территории Украины на него было направлено не менее двух БПЛА со взрывчаткой. Своей цели они не достигли: один аппарат потерял управление и врезался в многоквартирный дом в Курске, а второй взорвался в воздухе над частным сектором. В результате были повреждены несколько квартир, образовательное учреждение и несколько автомобилей.

Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что возбуждено дело из-за атаки украинского дрона на машину с жителем Курской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хотелось наступать красиво». Раскрыты число воюющих на стороне России солдат из Северной Кореи и потери среди них

    Россиянам назвали настораживающие в объявлениях о продаже квартир фразы

    Россиянка все новогодние праздники морила голодом и избивала троих детей

    Раскрыты попытки властей США помешать контактам Трампа и Путина

    Девочка-подросток получила ожоги второй степени во время полета из-за стюардессы

    Спасение почти захлебнувшейся девушки из бурной реки попало на видео

    Суд подтвердил запрет на вывоз наличных евро в Россию для одной цели

    В России толпа цыган воровала куличи на кладбище и кидалась на полицейских

    Разведчик рассказал о подробностях наступления российских военных на Горналь

    Стало известно о переговорах «Спартака» со Станковичем по новому контракту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости