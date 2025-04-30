Передавшего данные ВСУ о стратегическом объекте россиянина осудят

В Москве пойдет под суд мужчина, передавший данные ВСУ о стратегическом объекте

В Москве пойдет под суд мужчина, передавший данные ВСУ о стратегическом объекте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре.

Ему предъявлено обвинение по статье 205 («Совершение террористического акта») УК РФ.

По данным следствия, в августе 2023 года сотрудники украинских силовых структур, находясь на территории Украины, создали организованную группу, в которую привлекли гражданина России жителя Московской области Эльдара Марченко и других лиц.

По указанию украинских спецслужб Марченко на личной машине приехал в Курск и с помощью телефона передал им координаты аэродрома. На основании этих данных с территории Украины на него было направлено не менее двух БПЛА со взрывчаткой. Своей цели они не достигли: один аппарат потерял управление и врезался в многоквартирный дом в Курске, а второй взорвался в воздухе над частным сектором. В результате были повреждены несколько квартир, образовательное учреждение и несколько автомобилей.

Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что возбуждено дело из-за атаки украинского дрона на машину с жителем Курской области.