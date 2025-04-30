Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:55, 30 апреля 2025Наука и техника

Память во всех iPhone увеличат

Все iPhone 17 получат 12 гигабайт оперативной памяти ради ИИ
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Все смартфоны серии iPhone 17, которые выйдет осенью, получат увеличенный объем оперативной памяти. Об этом в своем блоге на Weibo заявил известный инсайдер Digital Chat Station.

По информации специалиста, в компании Apple хотят, чтобы все новые смартфоны максимально поддерживали возможности нейросетей и искусственного интеллекта (ИИ). Поэтому все аппараты серии должны получить 12 гигабайт оперативной памяти.

Также Digital Chat Station рассказал, что в 2026 году Apple представит телефоны серии iPhone 18. Его источники сообщили, что аппараты будут работать с 6-канальными модулями оперативной памяти LPDDR5X. Это должно значительно увеличить производительность устройств.

Осенью 2024 года Apple выпустила смартфоны серии iPhone 16. Все четыре устройства линейки получили 8 гигабайт оперативной памяти. Тогда в Apple объясняли, что именно столько оперативной памяти необходимо для работы нейросети Apple Intelligence.

Ранее журналисты портала iDrop News заявили, что юбилейный iPhone 19 получит уникальный 1,4-нанометровый чип от TSMC. Таким образом в корпорации отметят 20-летнюю годовщину с выпуска первого смартфона Apple.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хотелось наступать красиво». Раскрыты число воюющих на стороне России солдат из Северной Кореи и потери среди них

    Россиянам назвали настораживающие в объявлениях о продаже квартир фразы

    Россиянка все новогодние праздники морила голодом и избивала троих детей

    Раскрыты попытки властей США помешать контактам Трампа и Путина

    Девочка-подросток получила ожоги второй степени во время полета из-за стюардессы

    Спасение почти захлебнувшейся девушки из бурной реки попало на видео

    Суд подтвердил запрет на вывоз наличных евро в Россию для одной цели

    В России толпа цыган воровала куличи на кладбище и кидалась на полицейских

    Разведчик рассказал о подробностях наступления российских военных на Горналь

    Стало известно о переговорах «Спартака» со Станковичем по новому контракту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости