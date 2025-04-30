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14:44, 30 апреля 2025Мир

Раскрыты детали операции Великобритании и США против хуситов

NYT: Великобритания и США впервые при Трампе провели операцию против хуситов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Великобритания и США впервые при президентстве американского лидера Дональда Трампа провели совместную военную операцию против хуситов из исламистской группировки «Ансар-Аллах» в Йемене. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The New York Times (NYT).

По словам собеседников издания, военные провели операцию утром в среду 30 апреля и ставили перед собой цель «ослабить возможности хуситов и предотвратить дальнейшие нападения на британские и международные суда».

26 апреля хуситы применили беспилотники против американского авианосца Harry Truman в Красном море.

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