Раскрыты детали операции Великобритании и США против хуситов

NYT: Великобритания и США впервые при Трампе провели операцию против хуситов

Великобритания и США впервые при президентстве американского лидера Дональда Трампа провели совместную военную операцию против хуситов из исламистской группировки «Ансар-Аллах» в Йемене. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The New York Times (NYT).

По словам собеседников издания, военные провели операцию утром в среду 30 апреля и ставили перед собой цель «ослабить возможности хуситов и предотвратить дальнейшие нападения на британские и международные суда».

26 апреля хуситы применили беспилотники против американского авианосца Harry Truman в Красном море.