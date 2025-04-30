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13:05, 30 апреля 2025Мир

Раскрыты попытки властей США помешать контактам Трампа и Путина

Economist: Власти США в первый срок Трампа мешали его контактам с Путиным
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Чиновники американских властных структур в первый срок президента США Дональда Трампа пытались помешать его контактам с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Economist.

«Половина нашей работы в первый срок заключалась в том, чтобы не дать ему поговорить с Путиным», — рассказал источник издания из Республиканской партии США.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прямой контакт Путина и Трампа будет установлен при необходимости.

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