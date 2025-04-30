Расследование дела колумбийца о контрабанде кокаина из Латинской Америки в Россию окончено

МВД завершило расследование дела колумбийца о контрабанде кокаина в Москву

Следователи МВД России завершили расследование уголовного дела в отношении гражданина Колумбии, обвиняемого в контрабанде кокаина из Латинской Америки в Москву. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ему предъявлено обвинение по статьям 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») и 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств, совершенная организованной группой в крупном размере»). Он арестован.

По данным правоохранителей, фигурант является организатором криминального бизнеса. Он создал преступную группу, в состав которой вошли его соотечественники, граждане Венесуэлы и несколько россиян.

По информации официального представителя МВД России, иностранец начинал реализовывать свою схему с почтовых отправлений с легальной продукцией из стран Латинской Америки. Все отправляемое им имело тайники, в которые злоумышленники прятали наркотики.

Ранее сообщалось, что в Московской области суд приговорил двух гражданок Колумбии — Перилья Берналь и ее дочь Альфонсо Перилья — к девяти с половиной годам колонии общего режима, а их сообщника из Турции Тунджая Али Саита — к восьми с половиной годам колонии строгого режима.

