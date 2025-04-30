Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:00, 30 апреля 2025Россия

Разведчик рассказал о подробностях наступления российских военных на Горналь

РИА Новости: Российские военные продвигались к Горналю в сложных условиях
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные продвигались к последнему остававшемуся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) селу Горналь Курской области в сложных условиях. Подробности наступления рассказал начальник разведки 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Лавина, передает РИА Новости.

По словам разведчика, российским бойцам необходимо было преодолеть большое расстояние по открытой местности, где они были на виду и находились под шквальным обстрелом кассетными боеприпасами ВСУ.

«Очень большую дистанцию нужно было преодолеть по открытой местности, чтобы зайти в какую-то из лесополос, которые уже непосредственно прилегали к населенному пункту Горналь (...) По [бойцам] наносился очень плотный огонь, как артиллерии — как кассетными боеприпасами, так и FPV-дронами», — отметил Лавина.

Ранее командир 22-го мотострелкового полка с позывным Апостол заявлял, что противник на данном направлении сосредоточил элитные подразделения, включая наемников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хотелось наступать красиво». Раскрыты число воюющих на стороне России солдат из Северной Кореи и потери среди них

    Россиянам назвали настораживающие в объявлениях о продаже квартир фразы

    Россиянка все новогодние праздники морила голодом и избивала троих детей

    Раскрыты попытки властей США помешать контактам Трампа и Путина

    Девочка-подросток получила ожоги второй степени во время полета из-за стюардессы

    Спасение почти захлебнувшейся девушки из бурной реки попало на видео

    Суд подтвердил запрет на вывоз наличных евро в Россию для одной цели

    В России толпа цыган воровала куличи на кладбище и кидалась на полицейских

    Разведчик рассказал о подробностях наступления российских военных на Горналь

    Стало известно о переговорах «Спартака» со Станковичем по новому контракту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости