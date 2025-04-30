Разведчик рассказал о подробностях наступления российских военных на Горналь

РИА Новости: Российские военные продвигались к Горналю в сложных условиях

Российские военные продвигались к последнему остававшемуся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) селу Горналь Курской области в сложных условиях. Подробности наступления рассказал начальник разведки 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Лавина, передает РИА Новости.

По словам разведчика, российским бойцам необходимо было преодолеть большое расстояние по открытой местности, где они были на виду и находились под шквальным обстрелом кассетными боеприпасами ВСУ.

«Очень большую дистанцию нужно было преодолеть по открытой местности, чтобы зайти в какую-то из лесополос, которые уже непосредственно прилегали к населенному пункту Горналь (...) По [бойцам] наносился очень плотный огонь, как артиллерии — как кассетными боеприпасами, так и FPV-дронами», — отметил Лавина.

Ранее командир 22-го мотострелкового полка с позывным Апостол заявлял, что противник на данном направлении сосредоточил элитные подразделения, включая наемников.

