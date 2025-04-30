Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:14, 30 апреля 2025Силовые структуры

Россиянин получил штраф и административный арест за поддержку ВСУ

В Севастополе местный житель получил 5 суток ареста и штраф за поддержку ВСУ
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В Севастополе местный житель получил пять суток административного ареста и 45 тысяч рублей штрафа за поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

Мужчина оказал сопротивление при задержании. В отношении него составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации») и по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудникам полиции, в том числе в связи с исполнением обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности»).

По информации МВД, правоохранители обнаружили его комментарий в проукраинских Telegram-каналах. Там мужчина публично поддерживал террористическую деятельность ВСУ и дискредитировал Вооруженные силы (ВС) России в зоне специальной военной операции (СВО).

Ранее сообщалось, что Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 50 тысяч рублей Ариадну Литвинову за надписи у арки Главного штаба.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хотелось наступать красиво». Раскрыты число воюющих на стороне России солдат из Северной Кореи и потери среди них

    Россиянам назвали настораживающие в объявлениях о продаже квартир фразы

    Россиянка все новогодние праздники морила голодом и избивала троих детей

    Раскрыты попытки властей США помешать контактам Трампа и Путина

    Девочка-подросток получила ожоги второй степени во время полета из-за стюардессы

    Спасение почти захлебнувшейся девушки из бурной реки попало на видео

    Суд подтвердил запрет на вывоз наличных евро в Россию для одной цели

    В России толпа цыган воровала куличи на кладбище и кидалась на полицейских

    Разведчик рассказал о подробностях наступления российских военных на Горналь

    Стало известно о переговорах «Спартака» со Станковичем по новому контракту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости