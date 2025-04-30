Россиянин получил штраф и административный арест за поддержку ВСУ

В Севастополе местный житель получил 5 суток ареста и штраф за поддержку ВСУ

В Севастополе местный житель получил пять суток административного ареста и 45 тысяч рублей штрафа за поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

Мужчина оказал сопротивление при задержании. В отношении него составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации») и по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудникам полиции, в том числе в связи с исполнением обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности»).

По информации МВД, правоохранители обнаружили его комментарий в проукраинских Telegram-каналах. Там мужчина публично поддерживал террористическую деятельность ВСУ и дискредитировал Вооруженные силы (ВС) России в зоне специальной военной операции (СВО).

Ранее сообщалось, что Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 50 тысяч рублей Ариадну Литвинову за надписи у арки Главного штаба.