Россиянин рассказал следователям о расправе военнослужащих ВСУ над его матерью

Житель села Погребки Курской области рассказал об атаке дрона ВСУ на его мать

Житель села Погребки в Курской области рассказал российским следователям о расправе военнослужащих Вооруженных сил Украины над его матерью. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, житель села рассказал, как в августе 2024 года украинские военные, заметив в жилом доме пожилую женщину, целенаправленно атаковали здание FPV-дроном. Из-за взрыва мать заявителя получила тяжелые травмы, которые оказались несовместимы с жизнью.

В СКР возбудили уголовное дело по статье 205 (Террористический акт) УК РФ. Устанавливаются причастные к преступлению.

Ранее в Курской области суд приговорил к 15 годам лишения свободы военного Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петра Еремеи, препятствовавшего эвакуации мирных граждан из Суджи.