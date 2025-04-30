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08:32, 30 апреля 2025Путешествия

Россиянка назвала идеальное место для легкого знакомства с богатым иностранцем

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Россиянка отправилась в соло-путешествие в Пуэрто-Рико и назвала остров идеальным местом для легкого знакомства с богатым иностранцем. Своим опытом она поделилась на личной странице @rodeoanna в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Девушка рассказала, что за время поездки сходила на свидание с тремя миллионерами. Один из них оказался из штата Мичиган в США.

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«Пуэрто-Рико — это так называемая офшорная зона Америки. Здесь особое налогообложение — налоги очень низкие. Поэтому здесь большая каста супербогатых людей, кто имеет тут бизнесы. Инвесторы, трейдеры, финансисты», — пояснила блогерша.

На свидании новый знакомый угостил россиянку черной икрой, а также оплатил счет. «Оказывается, американцы в Пуэрто-Рико страдают из-за отсутствия красивых свободных женщин на острове», — добавила путешественница.

Ранее другой российский тревел-блогер объяснил, почему начал встречаться с француженками в поездках по миру. Ему понравились их эрудированность и любвеобильность.

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