Россиянка привела юношу из ночного клуба к себе домой и лишилась полумиллиона рублей

В Улан-Удэ юноша из ночного клуба украл 500 тысяч рублей у новой знакомой

В Улан-Удэ 30-летняя местная жительница лишилась полумиллиона рублей после знакомства в ночном клубе с 19-летним юношей, которого она привела к себе домой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД республики.

Женщина 27 апреля обратилась в полицию с заявлением о краже из квартиры сбережений, которые она длительное время копила на расширение бизнеса. Потерпевшая рассказала, что накануне веселилась в развлекательном заведении, откуда уехала с юным спутником, с которым решила продолжить общение у себя дома. От выпитого алкоголя женщина уснула, а гость обшарил квартиру и нашел в укромном месте кошелек с 500 тысячами рублей, забрав его, он покинул хозяйку.

По горячим следам полицейским удалось найти вора, который не успел потратить деньги. Их вернули женщине. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»).

Ранее сообщалось, что жительницу Санкт-Петербурга оттаскали за волосы и попытались изнасиловать на свидании с сайта знакомств Twinby.