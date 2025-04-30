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15:17, 30 апреля 2025Силовые структуры

Россиянка привела юношу из ночного клуба к себе домой и лишилась полумиллиона рублей

В Улан-Удэ юноша из ночного клуба украл 500 тысяч рублей у новой знакомой
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Улан-Удэ 30-летняя местная жительница лишилась полумиллиона рублей после знакомства в ночном клубе с 19-летним юношей, которого она привела к себе домой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД республики.

Женщина 27 апреля обратилась в полицию с заявлением о краже из квартиры сбережений, которые она длительное время копила на расширение бизнеса. Потерпевшая рассказала, что накануне веселилась в развлекательном заведении, откуда уехала с юным спутником, с которым решила продолжить общение у себя дома. От выпитого алкоголя женщина уснула, а гость обшарил квартиру и нашел в укромном месте кошелек с 500 тысячами рублей, забрав его, он покинул хозяйку.

По горячим следам полицейским удалось найти вора, который не успел потратить деньги. Их вернули женщине. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»).

Ранее сообщалось, что жительницу Санкт-Петербурга оттаскали за волосы и попытались изнасиловать на свидании с сайта знакомств Twinby.

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