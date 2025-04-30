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12:57, 30 апреля 2025Россия

Российские школьники втроем прокатились на самокате и получили внушительный штраф

В Екатеринбурге школьники втроем прокатились на самокате и были оштрафованы
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Екатеринбурге школьники втроем прокатились на одном самокате и получили внушительный штраф. Действия российских подростков попали на видео, соответствующие кадры опубликовал портал Е1.ru.

На представленном ролике видно, как несовершеннолетние двигаются на самокате на красный сигнал светофора.

В пресс-службе «Юрента» рассказали, что на аккаунт, с которого был взят самокат, выписали сразу несколько штрафов: 30 тысяч рублей — за передачу управления самокатом ребенку, пять тысяч рублей — за передвижение на самокате более одного человека.

До этого в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга неизвестный мужчина напал на двоих подростков и украл их самокаты.

Отмечалось, что мужчина ударил мальчика по руке неизвестным предметом, после этого школьники сбежали, оставив самокаты.

Когда они вернулись транспортных средств на месте не оказалось.

ЖЗЛ
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