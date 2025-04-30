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22:52, 30 апреля 2025Мир

Рубио рассказал о составлявшем досье на американцев отделе в Госдепе

Рубио заявил, что в Госдепе работал отдел, составлявший досье на американцев
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: JULIEN DE ROSA / Reuters

Отдел, который занимался вопросами цензуры и составлением досье на американцев, работал в Госдепе. Об этом рассказал американский госсекретарь Марко Рубио во время заседания в Белом доме, пишет ТАСС.

«В Госдепартаменте у нас был отдел, в обязанности которого входила цензура американцев. И, кстати, я не собираюсь говорить, о ком идет речь. Я оставлю это на их усмотрение», — подчеркнул он. По его словам, на заседании «за столом сидит как минимум один человек, у которого в этом здании было досье из-за постов в социальных сетях».

Присутствовавший на заседании вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс спросил его: «Это был я или Илон Маск?» Рубио ответил, что планирует обсудить этот вопрос после того, как помещение покинут журналисты.

По всей видимости, речь идет о ликвидированном 16 апреля центре по противодействию РФ и ряду других стран в информационной сфере, который входил в структуру американского внешнеполитического ведомства.

В конце февраля стало известно, что президент Штатов Дональд Трамп планирует радикально сократить число сотрудников Госдепа. Как предполагалось, ведомство будет специализироваться на таких областях, как транзакционные правительственные соглашения, обеспечение безопасности США. Это означает сокращение или ликвидацию отделов, продвигающих идеалы демократии, прав человека и так далее.

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