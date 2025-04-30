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08:28, 30 апреля 2025Экономика

Рудковская рассказала о покупке жилья в Астане

Продюсер Рудковская рассказала, что приобрела жилье в Астане
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Российская телеведущая и продюсер Яна Рудковская купила недвижимость в Астане. О своем приобретении она рассказала при посещении местного центра обслуживания населения, который является аналогом МФЦ, ее слова передает пресс-служба казахстанской госкорпорации «Правительство для граждан».

Во вторник, 29 апреля, Рудковская, уроженка Казахстана, обратилась за государственной услугой, которая связана с оформлением покупки недвижимости. «Я получаю услугу, потому что я покупаю недвижимость в Астане. Вот видите, многие сейчас покупают в Дубае, а я выбираю Казахстан. Я выбираю Астану», — заявила звезда. Она подчеркнула, что за последние годы город преобразился. «Помню Астану девять лет назад. То, что произошло с Астаной, я не была девять лет, ну это фантастика. Вы знаете, говорят, Дубай развивается. А почему никто не говорит, как развивается Астана? За девять лет такой рывок. А какой чистый город», — заключила продюсер.

Накануне стало известно, что олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева приобрела элитное жилье в Москве после переезда из России в Испанию.

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