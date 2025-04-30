Судимый за разврат уголовник совершил новое преступление и расправился с жертвой

В Омской области задержали уголовника, расправившегося с 20-летней девушкой

В Омской области задержали 52-летнего россиянина, подозреваемого в расправе над 20-летней девушкой. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, на след подозреваемого вышли после обнаружения 14 апреля в одном из гаражей женского тела со следами насилия. В ходе оперативно-следственных мероприятий ее личность установили. Позже установили и подозреваемого – ранее судимого за развратные действия уголовника, работавшего водителем. Выяснилось, что новое преступление он совершил после ссоры с юной особой.

Он удушил свою жертву, а после подбросил ее тело в заброшенные гаражи. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Ранее в Екатеринбурге задержали мужчину за похищение и расправу 12 лет назад.