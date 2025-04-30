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21:04, 30 апреля 2025Из жизни

Туристы нашли золотой клад стоимостью 28 миллионов рублей

В Чехии два туриста случайно нашли 3,7 килограмма золотых монет
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Muzeum východních Čech Hradec Králové

В Чехии два туриста гуляли по холму и случайно наткнулись на спрятанное там сокровище. Его примерная стоимость, как пишет Arkeonews, составляет 7,5 миллиона чешских крон (28 миллионов рублей).

Сначала туристы нашли алюминиевый контейнер, в котором лежали одиннадцать стопок золотых монет, завернутых в черную ткань. Всего их оказалось 598 штук, их вес составил 3,7 килограмма. Недалеко от монет была закопана железная шкатулка. Внутри лежали 10 золотых браслетов, расческа, цепочка, кошелек и пудреница.

Сотрудники Музея Восточной Чехии пока не могут точно ответить, почему золотые предметы захоронили на этом холме. По словам нумизмата Войтеха Брадле, найденные монеты были привезены из Сербии примерно в 1920-30-х годах. По одной из версий, этот клад спрятали жители Чехии, бежавшие от нацистской оккупации после 1938 года. Другое предположение гласит, что золото закопали немцы перед освобождением Чехии в 1945 году. Не исключено также, что клад был спрятан в 1953 году, когда в Чехии проводилась денежная реформа.

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«Трудно сказать, было ли это чешское, немецкое или еврейское золото», — отметил директор музея Петр Грулих. Ученые продолжают изучение клада и не теряют надежду, что им удастся разобраться в его происхождении.

Ранее сообщалось, что в Чехии женщина, вышедшая погулять, случайно нашла средневековый клад. Находка представляла собой остатки глиняного горшка, в котором лежали более 2150 серебряных монет.

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