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13:50, 30 апреля 2025Силовые структуры

В ФСБ рассказали о способе сообщить им о возможном преступлении

В ФСБ рассказали, как правильно сообщать им о возможном преступлении
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Заявление в Федеральную службу безопасности (ФСБ) о возможном преступлении должно быть оформлено необходимым образом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника приемной ФСБ России.

По словам собеседника агентства, жители московского региона могут обратиться в ведомство по двум адресам: улица Кузнецкий мост, дом 22 или улица Большая Лубянка, дом 20. Кроме того, россияне могут подать заявление через почту, электронную приемную или региональные управления ФСБ.

«С сообщениями о преступлении можно обратиться и в Следственное управление ФСБ России, располагающееся по адресу: город Москва, улица Энергетическая, дом 3А», — отметил начальник приемной ведомства. При этом заявление должно содержать наименование органа либо ФИО должностного лица, информацию о заявителе, адрес, по которому нужно направить ответ, суть обращения, дату и личную подпись.

В ФСБ уточнили, что на обращения без ФИО заявителя они не отвечают.

Ранее ФСБ опубликовала фотографию агента Службы безопасности Украины, организовавшего теракт против одного из военных в Ханты-Мансийском автономном округе.

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