В Кремле анонсировали выход документального фильма про Путина

ТАСС: Песков анонсировал выход документального фильма про Владимира Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал выход документального фильма, посвященного Владимиру Путину. Об этом он заявил на просветительском марафоне общества «Знание», его слова приводит ТАСС.

Как отметил Песков, премьера фильма состоится на одном из ведущих телеканалов страны. Картина будет посвящена деятельности президента. «Совсем скоро на телеканале "Россия" выйдет фильм про Путина. Про то, как он 25 лет руководит нашей страной», — отметил представитель Кремля.

Песков отметил, что над фильмом работала команда талантливых людей, и призвал посмотреть его. Точная дата премьеры пока не объявлена.

Ранее Песков назвал Россию неотъемлемой частью Европы и мира. Так официальный представитель Кремля ответил на вопрос о том, какой он видит роль России на мировой геополитической арене через десять лет.