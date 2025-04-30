Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:29, 30 апреля 2025Бывший СССР

В «Правом секторе» балалайки назвали предвестниками Стрелкова

Сачко назвал балалайки предвестником экс-министра обороны ДНР Стрелкова
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Когда на Украине начинают нормально относиться к матрешкам и балалайкам — это предвестник появления бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова (настоящее имя — Игорь Гиркин). Об этом в беседе с изданием «Телеграф» заявил начальник главного штаба добровольческого корпуса «Правый сектор» ( организация запрещена в России как террористическая и экстремистская) Александр Сачко.

«Танки приходят потом. Гиркин приходит после того, как в каком-то населенном пункте уже устоялись матрешки и балалайки, когда это воспринимается нормально», — заявил радикал.

Он добавил, что еще одним «признаком Стрелкова» является посещение украинскими военными канонической Украинской православной церкви.

В начале апреля при попытке прорыва под Белгородом был уничтожен один из основателей «Правого сектора» Василий Малкович с позывным Хорват. По словам военного корреспондента Евгения Поддубного, Хорват готовил боевиков со времен Майдана, участвовал в водной и энергетической блокаде Крыма.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер-министр Индии отказался ехать на парад Победы. Как на это отреагировали в России?

    Продюсер предрек забвение Лободе и Брежневой

    Составлен топ-10 лучших санаториев средней полосы России

    Журова отреагировала на провокации украинцев против Овечкина в Канаде

    Шойгу назвал препятствие для совместной работы России и США

    В сети восхитились внешностью 61-летней Бриджит Фонды после похудения

    В Госдуме захотели освободить от призыва в армию еще одну категорию россиян

    Россияне стали покупать существенно меньше пива

    В России допустили переговоры с США по Запорожской АЭС

    В парламенте Словакии назвали цель визита Фицо в Москву 9 Мая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости