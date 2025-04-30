Сачко назвал балалайки предвестником экс-министра обороны ДНР Стрелкова

Когда на Украине начинают нормально относиться к матрешкам и балалайкам — это предвестник появления бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова (настоящее имя — Игорь Гиркин). Об этом в беседе с изданием «Телеграф» заявил начальник главного штаба добровольческого корпуса «Правый сектор» ( организация запрещена в России как террористическая и экстремистская) Александр Сачко.

«Танки приходят потом. Гиркин приходит после того, как в каком-то населенном пункте уже устоялись матрешки и балалайки, когда это воспринимается нормально», — заявил радикал.

Он добавил, что еще одним «признаком Стрелкова» является посещение украинскими военными канонической Украинской православной церкви.

В начале апреля при попытке прорыва под Белгородом был уничтожен один из основателей «Правого сектора» Василий Малкович с позывным Хорват. По словам военного корреспондента Евгения Поддубного, Хорват готовил боевиков со времен Майдана, участвовал в водной и энергетической блокаде Крыма.