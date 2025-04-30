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12:12, 30 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России предупредили о последствиях идеи о 30-дневном перемирии с Украиной

Депутат Чепа: 30-дневное перемирие чревато новыми провокациями
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Заключение 30-дневного перемирия с Украиной в отсутствие должного контроля чревато только новыми провокациями и осложнением заключения договора о мирном урегулировании, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Мы помним мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры, который активно нарушался противником. Помним также, что еще тогда Украина предлагала 30-дневное перемирие. И тогда же шло активное наступление наших военных в Курской области — Киев просто пытался это остановить», — сказал депутат.

Ослабление боевых действий, по словам Чепы, дает Украине возможность перевооружиться, провести новую мобилизацию, выстроить фортификационные сооружения. В конечном итоге, как он считает, это способствует только продолжению противостояния.

«Без должного контроля каждое перемирие будет очень липким, ненадежным. В этот период обязательно будут происходить провокации с попытками обвинения в них России. И в результате это приведет только к новым трудностям в решении основной задачи — заключении мирного договора, который сегодня усиленно готовится», — заключил политик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал к «немедленному, полному и безусловному прекращению огня» как минимум на 30 дней. Зеленский также фактически отверг предложение Москвы о перемирии в честь Дня Победы.

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