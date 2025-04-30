Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:44, 30 апреля 2025Мир

В США заявили о готовности подписать ресурсную сделку с Украиной

Министр финансов США Бессент: Мы готовы подписать ресурсную сделку с Украиной
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Вашингтон выразил готовность подписать ресурсную сделку с Киевом, однако украинская сторона стала наставить на пересмотре отдельных пунктов документа в последний момент. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, передает Reuters.

Ранее стало известно, что США и Украина столкнулись с разногласиями прямо перед подписанием соглашения по недрам. По данным источников, знакомых с позициями каждой из сторон, разногласия сводятся к вопросу о том, какие документы должны быть подписаны 30 апреля.

30 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Вашингтон и Киев подпишут соглашение в ближайшие сутки. Отмечается, что с этой целью в США вылетела министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киргизии арестовали российского политолога и сотрудницу Русского дома. Как это связано с задержанием мигрантов в Москве?

    Россиянам назвали улучшающие настроение растения на даче

    В Эстонии запретили шествия и собрания в преддверии 9 мая

    Мостовой оценил шансы «Краснодара» на чемпионство

    Трамп понадеялся на заключение сделки с Украиной

    Звезда «Уэнсдэй» показала полуобнаженную грудь для модного журнала

    В США заявили о готовности подписать ресурсную сделку с Украиной

    Путин вспомнил о письме деда времен Великой Отечественной войны

    В России обнаружили ойнохойю

    Индия закрыла воздушное пространство для Пакистана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости