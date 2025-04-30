В США заявили о готовности подписать ресурсную сделку с Украиной

Министр финансов США Бессент: Мы готовы подписать ресурсную сделку с Украиной

Вашингтон выразил готовность подписать ресурсную сделку с Киевом, однако украинская сторона стала наставить на пересмотре отдельных пунктов документа в последний момент. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, передает Reuters.

Ранее стало известно, что США и Украина столкнулись с разногласиями прямо перед подписанием соглашения по недрам. По данным источников, знакомых с позициями каждой из сторон, разногласия сводятся к вопросу о том, какие документы должны быть подписаны 30 апреля.

30 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Вашингтон и Киев подпишут соглашение в ближайшие сутки. Отмечается, что с этой целью в США вылетела министр экономики Украины Юлия Свириденко.

