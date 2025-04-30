Во Владимирской области ввели запрет на въезд около военной части из-за взрывов

Во Владимирской области запретили въезд в район военной части из-за взрывов

Запрет на пребывание людей и въезд транспорта ввели в районе воинской части во Владимирской области, где ранее прогремели взрывы. Об этом сообщается в группе администрации Киржачского района во «ВКонтакте».

«С сегодняшнего дня в Киржачском районе в лесах вокруг воинской части в радиусе 10 километров действует запрет на пребывание людей и въезд транспорта», — говорится в сообщении.

Уточняется, что данные меры введены по распоряжению регионального Министерства лесного хозяйства. Запрет будет действовать до отмены.

Возгорание и взрыв на складе боеприпасов на территории воинской части во Владимирской области произошли вечером во вторник, 22 апреля. Согласно заявлению Минобороны, ЧП произошло из-за нарушения требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами. Пострадали, по данным властей, четыре человека, по неофициальной информации — 10.