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15:17, 30 апреля 2025Бывший СССР

Военные ВСУ пожаловались на российскую военную разработку

Военные ВСУ пожаловались прессе на российские ударные беспилотники
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали, что от новых ударных дронов российской армии практически невозможно защититься. Их слова передает The Guardian.

Военный медик ВСУ Алексей, работающий в Покровске, рассказал, что если раньше эвакуация раненых солдат была сложной, то теперь ее просто не проводят, потому что появились оптоволоконные беспилотники, которые нельзя заглушить. Издание рассказало о мастерской на северо-востоке Украины, где около 20 человек собирают для ВСУ сотни FPV-дронов, из которых каждый десятый оснащен катушкой с оптоволоконным кабелем длиной от 10 до 20 километров.

Командир подразделения беспилотников ВСУ Юрий Федоренко рассказал, что против таких дронов не действуют и естественные помехи, поэтому ранее считавшиеся безопасными дороги теперь тоже могут оказаться под атакой беспилотников.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о ночной атаке на Украину более 100 российских дронов. Зеленский также призвал США и страны Европы усилить давление на Россию и попросил передать Киеву дополнительные системы противовоздушной обороны.

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