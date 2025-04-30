Военные ВСУ пожаловались на российскую военную разработку

Военные ВСУ пожаловались прессе на российские ударные беспилотники

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали, что от новых ударных дронов российской армии практически невозможно защититься. Их слова передает The Guardian.

Военный медик ВСУ Алексей, работающий в Покровске, рассказал, что если раньше эвакуация раненых солдат была сложной, то теперь ее просто не проводят, потому что появились оптоволоконные беспилотники, которые нельзя заглушить. Издание рассказало о мастерской на северо-востоке Украины, где около 20 человек собирают для ВСУ сотни FPV-дронов, из которых каждый десятый оснащен катушкой с оптоволоконным кабелем длиной от 10 до 20 километров.

Командир подразделения беспилотников ВСУ Юрий Федоренко рассказал, что против таких дронов не действуют и естественные помехи, поэтому ранее считавшиеся безопасными дороги теперь тоже могут оказаться под атакой беспилотников.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о ночной атаке на Украину более 100 российских дронов. Зеленский также призвал США и страны Европы усилить давление на Россию и попросил передать Киеву дополнительные системы противовоздушной обороны.