Зеленский заявил о ночной атаке на Украину более 100 российских БПЛА

Зеленский: Украину в ночь на 30 апреля атаковали более 100 российских БПЛА

Территорию Украины в ночь на 30 апреля атаковали более 100 российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Харьков, Днепр, Доброполье, другие наши города и общины. Более 100 российских ударных дронов за эту ночь, 375 ударных дронов с начала недели», — написал украинский лидер.

Зеленский также призвал США и страны Европы усилить давление на Россию. Вместе с тем политик попросил передать Киеву дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО).

Днем 30 апреля Министерство обороны России сообщило об ударе по базам иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Для атаки армия РФ использовала авиацию, артиллерию и дроны.