Врачи оценили безопасность тренда с заклеиванием рта на ночь

Сомнолог Дасгупта: Неспособность дышать носом без пластыря указывает на проблемы

Заклеивание рта перед сном стало популярным оздоровительным трендом, который активно продвигается в социальных сетях. Врачи-сомнологи Радж Дасгупта и Шеннон Салииван оценили безопасность этого трюка.

Дасгупта рассказал, что обычно люди заклеивают рот, чтобы по ночам дышать только носом. По словам врача, такой вид дыхания действительно полезнее, так как в носу находятся волоски, которые фильтруют воздух и таким образом защищают организм от аллергенов, мелкого мусора и бактерий. Кроме того, врач отметил, что эти волоски увлажняют воздух, благодаря чему он не раздражает ткани легких и дыхательных путей.

Сомнолог добавил, что в теории дыхание через нос помогает поддерживать нормальное артериальное давление, так как в процессе высвобождается оксид азота, который расширяет сосуды и, следовательно, снижает давление. Также дыхание через нос помогает расслабиться и быстрее уснуть. Однако врач подчеркнул, что все эти преимущества не означают, что нужно заклеивать рот пластырем. «Неспособность дышать носом без пластыря на рот указывает на то, что, с точки зрения анатомии или медицины, у вас что-то работает неправильно и эту проблему следует изучить», — сказал Дасгупта.

Салливан также добавила, что хотя рот не является преимущественным дыхательным путем, но заклеив его, появляются дополнительные риски. Она уточнила, что если организм по какой-то причине не может обходиться только носовым дыханием, лишив его возможности вдыхать через рот, будет снижаться насыщение кислородом. По ее словам, закрывать рот пластырем на ночь опасно при апноэ во сне, искривлении носовой перегородки, травмах носа, аллергии, хроническом синусите, хроническом кашле, хронической обструктивной болезни легких и других заболеваниях, мешающих нормальному дыханию.

Ранее сообщалось, что мужчина в Перу едва не умер из-за привычки грызть ногти. Он заразился бактерией Staphylococcus aureus, которая находилась под ногтями, и попал в больницу с инсультом, сердечной недостаточностью и другими поражениями внутренних органов.