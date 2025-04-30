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21:44, 30 апреля 2025Россия

ВС России тремя выстрелами ликвидировали бойцов ВСУ в ДНР

ВС России тремя выстрелами уничтожили спрятавшихся 16 бойцов ВСУ в ДНР
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Солдаты Вооруженных сил (ВС) России в населенном пункте Песчаное Донецкой народной республики (ДНР) тремя выстрелами уничтожили 16 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), спрятавшихся за углом дома. Об этом сообщил боец с позывным Серб в беседе с РИА Новости.

По его словам, российские штурмовики заняли одно из зданий в промзоне. В это время ВСУ попытались завести подкрепление: две группы по восемь человек. Оценив ситуацию, расчет 120-миллиметрового миномета произвел три выстрела, ликвидировав противника.

Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали элитную группу спецназа ВСУ в Сумской области. Данное подразделение украинского спецназа было сформировано в апреле 2024 года. Его основной задачей является проведение специальных операций в тылу противника с целью разведки, диверсий и саботажа.

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