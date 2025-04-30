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00:10, 1 мая 2025Силовые структуры

Wintershall обязали приостановить разбирательства против России

Wintershall обязали приостановить разбирательства против РФ в зарубежных судах
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Арбитражный суд Москвы по заявлению Генпрокуратуры России обязал немецкую нефтегазовую компанию Wintershall Dea GmbH приостановить арбитражное разбирательство против РФ за рубежом. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел, передает РИА Новости.

В предписании суда уточняется, что пока это обеспечительные меры — к рассмотрению иска о полном запрете суд приступит 26 мая.

Помимо этого, Генпрокуратура просит запретить назначенным арбитрам Хамиду Гарави, Шарлю Понсэ и Олуфунке Адекойя «запрашивать, исследовать материалы и доказательства». Также ведомство требует запретить проводить слушания, выносить постановления или иными способами продолжать и поддерживать арбитражное разбирательство.

Подчеркивается, что если запрет будет нарушен, Генпрокуратура потребует взыскать в пользу России по 7,5 миллиарда евро с Wintershall Dea GmbH и Aurelius Cotta и аналогичную сумму солидарно с троих арбитров.

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