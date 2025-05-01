Белый дом: соглашение с Киевом исключает участие лиц, связанных с ВПК России

Белый дом раскрыл одно из условий соглашения с Украиной о послевоенном восстановлении страны. Оно исключает участие любых государств, компаний и лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом, передает РИА Новости.

Отмечается, что те, кто финансировал и снабжал ВПК России, «не сможет получить выгоду от восстановления Украины, включая участие в проектах, поддерживаемых средствами фонда».

Ранее о подписании соглашения по недрам сообщило издание Bloomberg. В результате Вашингтон получил доступ к инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины.

В Белом доме заявили, что сделка отражает приверженность США урегулированию конфликта и установлению долгосрочного мира. В американской администрации уточнили, что в рамках соглашения будет создан фонд, куда будет поступать «50 процентов от роялти, лицензионных сборов и других подобных платежей» от проектов по добыче природных ресурсов на Украине. Заключенное соглашение в заявлении названо «историческим».