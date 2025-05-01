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10:56, 1 мая 2025Бывший СССР

Российские войска ударили по ВСУ у аэропорта под Киевом

Лебедев: Российские войска ударили по ВСУ у аэропорта Борисполь под Киевом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска ударили по Вооруженным силам Украины (ВСУ) у аэропорта Борисполь под Киевом. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Ночью 1 мая в районе аэропорта города Борисполь был нанесен удар. После серии взрывов лес загорелся», — сообщил Лебедев.

По данным подполья, в результате удара «произошла сильная детонация», причиной которой могло стать возгорание горюче-смазочных материалов, завезенных для военной техники. После взрыва к месту направилось несколько карет скорой помощи и вертолеты.

Ранее Лебедев сообщил о накапливании сил ВСУ на правом берегу Днепра. Он отметил, что из Николаева регулярно выезжают небольшие автобусы в сторону Херсона.

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