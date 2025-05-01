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00:09, 2 мая 2025Бывший СССР

На Украине назвали сроки создания инвестиционного фонда по сделке с США

Свириденко: Фонд по сделке с США запустят через 1-1,5 месяца после ратификации
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Инвестиционный фонд, создание которого предусмотрено договором о полезных ископаемых между украинскими и американскими властями, должен заработать через 1-1,5 месяца после ратификации документа в Верховной Раде. Об этом рассказала первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, пишет «РБК-Украина».

По ее словам, Киев должен запустить фонд как можно скорее.

«Сейчас очень трудно предсказать, но я думаю, через месяц или полтора (после ратификации соглашения в парламенте — примечание "Ленты.ру") мы имеем задачу запустить фонд», — назвала она сроки.

Ранее Минфин США подтвердил подписание сделки по недрам с Украиной.

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