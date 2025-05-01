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12:22, 1 мая 2025Экономика

Казахстан введет «золотую визу» с получением ВНЖ

Казахстан введет инвесторскую визу с возможностью получения ВНЖ
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: YuTphotograph / Shutterstock / Fotodom

Казахстан введет инвесторскую визу с возможностью получения вида на жительство (ВНЖ). Об этом сообщает МИД страны.

На оформление «золотой визы» потребуется инвестировать не менее 300 тысяч долларов в уставной капитал местных компаний или эмиссионные ценные бумаги. Ходатайство можно подать дистанционно. При желании иностранный гражданин получает ВНЖ страны на десять лет. Правила вступят в силу через 10 дней.

В марте министр торговли США Говард Лютник заявил, что продажа так называемых «золотых виз», которые обеспечивают их владельца ВНЖ в стране, принесла американскому бюджету пять миллиардов долларов всего за один день.

В феврале «Известия» со ссылкой на данные Минэкономразвития России, полученные от МВД, заметили, что результаты запущенной в январе 2023 года программы выдачи «золотых виз» в РФ пока остаются крайне скромными.

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