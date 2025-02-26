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09:23, 26 февраля 2025Экономика

За два года российскую «золотую визу» получили десять иностранцев

«Известия»: За два года 10 нерезидентов получили ВНЖ в РФ с помощью инвестиций
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Результаты запущенной в январе 2023 года программы выдачи «золотых виз» в России пока остаются крайне скромными. Вид на жительство (ВНЖ) с помощью инвестиций в экономику по состоянию на третий квартал прошлого года получили десять человек. Об этом со ссылкой на данные Минэкономразвития, где сослались на МВД, пишут «Известия».

В общей сложности иностранцы подали 40 обращений на ВНЖ. Из них на 23 дали положительное заключение, но на руки документы получило в два раза меньше. Интерес к «золотым визам» проявили граждане Азербайджана, Алжира, Германии, Грузии, Израиля, Ирана, Китая, Монголии, Сербии, США, Турции, Узбекистана, Хорватии и Южной Кореи.

В начале действия программы министерство рассчитывало в первый год получить 12 миллиардов рублей, а со второго и далее — до 40 миллиардов. Реальная сумма оказалась куда меньше — 2,6 миллиарда рублей за два года.

В какие сферы вкладываются иностранцы, интересующиеся «золотыми визами», не раскрывается. Однако для положительного заключения они должны выполнить одно из четырех условий.

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Можно вложить минимум 15 миллионов рублей в социально значимые региональные проекты, зарегистрировать юридическое лицо и платить два года налоги, сборы и страховые взносы в размере не менее четырех миллионов рублей за каждый год, вложить от 30 миллионов рублей в российское юридическое лицо (на него накладывается ряд условий) или за год до подачи заявления иметь в собственности недвижимость в России по кадастровой стоимости в зависимости от региона.

Механизм «золотых виз» работает во многих странах. Так, Португалия запустила программу в 2012 году и за десять лет выдала около 30 тысяч ВНЖ. В Греции с 2013-го по 2022 годы вид на жительство в обмен на инвестиции получили 12 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что большинство заявок на получение «золотой визы» в стране поступило от иностранцев, вложивших в российские компании более 30 миллионов рублей.

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