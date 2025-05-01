Медведев рассказал о промахе Трампа

Медведев: Трамп допустил промах в тарифной борьбе с Китаем

Президент США Дональд Трамп допустил промах в тарифной борьбе с Китаем, так как экономика КНР способна выдержать любое давление. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«У Китая есть свои огромные ресурсы и гигантский внутренний рынок, а потому его экономика, безусловно, выдержит любой прессинг», — посчитал Медведев.

Зампред Совбеза подчеркнул, что в этом вопросе «у Трампа промашка вышла». Медведев добавил, что тарифная политика американского лидера «направлена против всех и каждого», затрагивая страны Европы и Великобританию.

Ранее Медведев обратился к Трампу со словами «ау, милосердный» и с предложением «покарать» Украину за предполагаемую причастность к покушению на американского лидера.