Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:33, 1 мая 2025Экономика

Медведев рассказал о промахе Трампа

Медведев: Трамп допустил промах в тарифной борьбе с Китаем
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Президент США Дональд Трамп допустил промах в тарифной борьбе с Китаем, так как экономика КНР способна выдержать любое давление. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«У Китая есть свои огромные ресурсы и гигантский внутренний рынок, а потому его экономика, безусловно, выдержит любой прессинг», — посчитал Медведев.

Зампред Совбеза подчеркнул, что в этом вопросе «у Трампа промашка вышла». Медведев добавил, что тарифная политика американского лидера «направлена против всех и каждого», затрагивая страны Европы и Великобританию.

Ранее Медведев обратился к Трампу со словами «ау, милосердный» и с предложением «покарать» Украину за предполагаемую причастность к покушению на американского лидера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев рассказал о промахе Трампа

    Приезжий устроил межнациональный конфликт и лишился российского паспорта

    Россиянам назвали самый вредный алкоголь к шашлыку

    В Словакии прошла акция протеста из-за концерта Нетребко

    Раскрыты невыгодные для Украины детали соглашения по ресурсам с США

    Пробка из более чем двух тысяч машин выстроилась перед Крымским мостом

    Названо условие участия Головина в июньских матчах сборной России

    Харрис призвала американцев объединиться против Трампа

    Маск ответил на новость об уходе с поста главы Tesla

    Глава Госдепа оценил сделку с Украиной по ресурсам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости