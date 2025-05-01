Несколько БПЛА уничтожили в российском регионе

Губернатор Гусев: Система ПВО уничтожила несколько БПЛА в Воронежской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Воронежской области. Об этом сообщил глава российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — написал губернатор Воронежской области.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в среду, 30 апреля, атаковали пять населенных пунктов Белгородской области, предварительно, пострадавших нет. В результате были выбиты стекла в домах и повреждены автомобили.