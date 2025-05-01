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13:37, 1 мая 2025Россия

Опубликованы уникальные кадры эвакуации гражданских в Суджанском приграничье

Появились кадры эвакуации бойцами «Севера» гражданских в Суджанском приграничье
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Telegram-канал «Северный Ветер»

Появились кадры эвакуации российскими военнослужащими гражданских в Суджанском приграничье. Видеозапись опубликовал Telegram-канал администрации Курской области.

В публикации сказано, что для российских бойцов эвакуация гражданских, которые остались на оккупированных территориях, является не менее приоритетной задачей, чем борьба с украинскими военнослужащими. «На этом видео кадры уникальной операции эвакуации местных жителей военнослужащими ГВ "Север". Бесстрашные сначала помогли группе наших граждан укрыться в лесных массивах Суджанского приграничья, а затем вывели их в безопасное место», ─ говорится в посте.

Ранее в Курской области сотрудники пограничного управления ФСБ нашли вооружение, которое оставили украинские солдаты. В том числе в регионе обнаружили гранатометы и боеприпасы.

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