Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:07, 1 мая 2025Наука и техника

Пентагон реформирует систему закупок армии США

Глава Пентагона Хегсет поручил реформировать систему закупок армии США
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Jonathan Drake / Reuters

Система закупок армии США должна быть реформирована, чтобы, в частности, к 2027 году войска уже начали получать дальнобойное ракеты. Соответствующее распоряжение главы Пентагона Пита Хегсета опубликовано на официальном сайте Минобороны США.

Ответственным за выполнение распоряжение назначен министр армии Дэниел Дрисколл.

Среди других пунктов реформы — внедрение к 2026 году в каждую дивизию беспилотных систем, использование к 2027-му систем управления на базе искусственного интеллекта, к 2028-му -— модернизация промышленности для наращивания производства боеприпасов.

В апреле издание SpaceNews сообщило, что спутники Kuiper компании Amazon могут адаптировать под военные задачи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о готовности Украины к прекращению огня

    Из Москвы впервые за 30 лет вылетел рейс в Абхазию

    Пентагон реформирует систему закупок армии США

    Названа замена Личке на посту главного тренера «Динамо»

    В России назвали удар ВСУ по рынку в Алешках разогревом перед перемирием

    По погибшим во время удара ВСУ по рынку в Херсонской области объявили траур

    В Уругвае ответили на вопрос о товарищеском матче со сборной России

    Во Франции оценили сделку США и Украины по ресурсам

    Полицейские и таксисты обманывали участников СВО в Шереметьево

    Стало известно имя старейшего человека на планете

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости