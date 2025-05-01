В России заявили о понимании Трампом законности требований Москвы по Украине

Полянский: Трамп понимает, что у РФ есть законные требования к миру на Украине

Американский лидер Дональд Трамп осознает, что у РФ есть определенные требования в рамках потенциального мирного соглашения по Украине. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, его цитирует РИА Новости.

«Я думаю, он прекрасно понимает, что у России есть вполне законные требования, законные ожидания от этого мирного урегулирования», — отметил дипломат.

Ранее Дональд Трамп высказался о позиции президента РФ Владимира Путина по мирному урегулированию украинского кризиса. Глава Белого дома выразил мнение, что российский лидер хочет завершить конфликт. До этого он заявлял, что с Путиным иметь дело легче, чем с президентом Украины Владимиром Зеленским.