Появился текст сделки США и Украины по недрам

Депутат Рады Железняк опубликовал текст соглашения США и Украины о недрах

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк обнародовал полный текст соглашения США и Украины о недрах. Документ опубликован в Telegram-канале нардепа.

«Правительство Соединенных Штатов Америки и Правительство Украины (каждый отдельно — "Сторона", а вместе "Стороны") заключают настоящее Соглашение о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления», — говорится в сделке.

Согласно документу, соглашение является «демонстрацией поддержки Соединенными Штатами Америки безопасности, процветания и восстановления Украины» и интегрирования страны в глобальные экономические рамки. В качестве цели сделки в тексте указано «дальнейшее развитие экономического сотрудничества» между Киевом и Вашингтоном.

Ранее Железняк заявил, что сделка по ресурсам, заключенная между США и Украиной, хуже той, которую украинскому президенту Владимиру Зеленскому предлагали в феврале.

1 мая США и Украина подписали соглашение по недрам, в рамках реализации которого будет создан инвестиционный фонд. Вашингтон получил доступ к инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины, в том числе алюминий, графит, нефть и природный газ.