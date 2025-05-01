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16:22, 1 мая 2025Мир

На Западе назвали соглашение об украинских ресурсах худшей сделкой Трампа

Профессор Малинен: Соглашение с Украиной о ресурсах — худшая сделка Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Соглашение с Украиной о ресурсах может стать худшей из сделок, когда-либо заключенных президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил профессор Хельсинского университета Туомас Малинен в соцсети Х.

«Вполне вероятно, что Трамп только что подписал худшую сделку в своей жизни», — отметил профессор.

Ранее издание The Washington Post указало на недостаток американо-украинского соглашения по недрам, отметив, что никто не знает ценность полезных ископаемых Украины.

1 мая Вашингтон и Киев подписали сделку по ресурсам, в рамках реализации которой будет создан инвестиционный фонд. США получили доступ к инвестиционным проектам по разработке украинских природных ресурсов, в том числе алюминия, графита, нефти и природного газа.

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