Россиян предупредили о лимите на разовые переводы

Профессор Войлуков: Лимит ₽100 тыс. введут в мае на переводы без открытия счета

С 30 мая в России введут лимит на разовые денежные переводы в размере 100 тысяч рублей с упрощенной идентификацией клиента. Нововведение затронет переводы без открытия счета в банке и с электронных кошельков без прохождения полной идентификации, предупредил профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков, его цитирует РИА Новости.

В мае 2024 года был принят закон, согласно которому максимальной суммой для разового перевода денег без открытия счета при упрощенной идентификации была назначена 100 тысяч рублей. Мера должна помочь минимизировать риски отмывания преступных средств и финансирования терроризма. В этом году закон вступит в силу.

Пока при переводах денег на сумму более 15 тысяч рублей проводится упрощенная идентификация клиентов-физлиц, которая включает данные паспорта. Максимальная сумма таких переводов сейчас не ограничена.

«Клиентов банка закон никаким образом не затрагивает. Он затрагивает исключительно переводы без открытия счета в банке и переводы с электронных кошельков, где не проведена полная идентификация», — уточнил Войлуков.

По словам специалиста, если россиянам необходимо совершить перевод на крупную сумму, банк не станет ограничивать операцию, просто процедура идентификации клиента займет больше времени. «Каких-то новых процедур по идентификации не появилось, просто устанавливаются ограничения», — добавил он.

Ранее граждан предупредили о возможной блокировке кредитных карт. Снизить лимит или заблокировать перевод могут в том случае, если клиенты используют кредитки для пополнения вкладов и успевают возвращать деньги без уплаты процентов.