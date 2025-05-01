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08:21, 1 мая 2025Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов на электроэнергию

Минэкономразвития: с 1 июля 2025 года тарифы на электроэнергию вырастут на 12,6%
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Тарифы на электроэнергию с 1 июля 2025 года вырастут на 12,6 процента, а с июля 2026 года — еще на 9,3 процента. Об этом говорится в прогнозе Минэкономразвития на 2025-2028 годы, с документом ознакомилось ТАСС.

Отмечается, что в 2027 и 2028 годах рост составит 6,9 и 4,9 процента соответственно. Прогноз составлен с учетом ожидаемого уровня инфляции и увеличения темпов индексации цен на газ.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что в июле инфляция может повыситься на фоне индексации тарифов ЖКХ. Она отметила, что переход к снижению годовой инфляции в России ожидается в мае, но в июле.

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