Россиянин написал заявление на бывшую жену за обвинение в тугодумстве и идиотии

Челябинец написал заявление на бывшую жену за обвинение в тугодумстве и идиотии

Житель Челябинской области написал заявление в полицию на бывшую жену за обвинение в тугодумстве и идиотии. Об этом сообщает издание Baza.

Мужчина случайно услышал разговор дочери с мамой, в котором бывшая супруга назвала его идиотом и тугодумом. Посмотрев значения этих слов в словаре и медсправочнике, отец и бывший муж посчитал, что его оклеветали перед дочерью, поскольку умственной отсталости у него нет.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют, есть ли в словах бывшей супруги признаки состава преступления.

В апреле издание News18 India сообщило, что в Индии мужчина заподозрил молодую жену в измене, расправился с ней и напал на брата.