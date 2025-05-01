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14:34, 1 мая 2025Россия

Россиянин написал заявление на бывшую жену за обвинение в тугодумстве и идиотии

Челябинец написал заявление на бывшую жену за обвинение в тугодумстве и идиотии
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Житель Челябинской области написал заявление в полицию на бывшую жену за обвинение в тугодумстве и идиотии. Об этом сообщает издание Baza.

Мужчина случайно услышал разговор дочери с мамой, в котором бывшая супруга назвала его идиотом и тугодумом. Посмотрев значения этих слов в словаре и медсправочнике, отец и бывший муж посчитал, что его оклеветали перед дочерью, поскольку умственной отсталости у него нет.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют, есть ли в словах бывшей супруги признаки состава преступления.

В апреле издание News18 India сообщило, что в Индии мужчина заподозрил молодую жену в измене, расправился с ней и напал на брата.

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