Россиянин три года приставал к дочери-подростку и был пойман из-за рассказов младшего сына

В Ставропольском крае задержали отца, который 3 года приставал к дочери

В Ставропольском крае задержали мужчину, который три года приставал к несовершеннолетней дочери. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным издания, все произошло в селе Калиновское. Отец начал приставать к дочери-подростку в 2021 году, когда той исполнилось 14 лет. Спустя три года приставания прекратились. О преступлениях отца стало известно от его младшего сына. Мальчик рассказал о произошедшем в школе, после чего взрослые обратились в полицию.

Сейчас в отношении ставропольца возбудили уголовное дело. До этого он уже был судим за хранение наркотиков, пьяное вождение и причинение вреда здоровью.

Ранее стало известно, что учитель домогался семиклассницы и восьмиклассницы в чувашском селе Абызово.