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12:35, 1 мая 2025Из жизни

Схватка цапли и змеи попала в объектив фотографа

Житель США запечатлел на камеру необычную схватку цапли и змеи
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Adam Jones / adamjonesphoto.com / Globallookpress.com

В США змея дала отпор цапле, которая собиралась ее съесть. Об этом сообщает Peta Pixel.

Житель штата Флорида Маркос Родригес работает инженером, но увлекается съемками дикой природы. В конце февраля он прогуливался с фотоаппаратом по Национальному парку Эверглейдс в штате Флорида. Неожиданно для себя он стал свидетелем схватки между цаплей и змеей. Большая синяя цапля поймала флоридскую полосатую неродию — неядовитую змею из семейства ужеобразных. Птица уже собиралась пообедать, когда змея внезапно дала ей отпор и обвилась вокруг ее шеи и клюва.

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Этот редкий момент попал в объектив фотографа. По словам Родригеса, борьба продолжалась не меньше 20 минут, поэтому он запечатлел на камеру несколько этапов схватки. Пока Родригес делал снимки, он не знал, кто выйдет победителем: змея была близка к тому чтобы перекрыть цапле дыхание. В конечном итоге цапля одержала победу, измотав змею, прежде чем наконец съесть ее.

Фотограф выложил фотографии в соцсети еще в феврале, но лишь сейчас изображения разошлись по сети. «Когда я сделал снимок, я понял, что это будет что-то особенное. В тот день все сложилось удачно: хорошее освещение, близкое расстояние, много действия — все, что нужно», — сказал Родригес.

Ранее крокодил и аллигатор сошлись в схватке в национальном парке Эверглейдс в США. Соперники несколько раз сильно укусили друг друга, так что у обоих пошла кровь.

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